فازت شركة أورنج مصر بعقد من الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات التجوال المحلي، بعدما شاركت في مناقصة لمشغلي المحمول في مصر، بحسب بيان أرسلته الشركة إلى البورصة يوم الثلاثاء.

ولم تذكر الشركة تفاصيل لكنها قالت إن مدة الاتفاقية 5 سنوات تنتهي في نهاية 2027.

وأورنج مصر تأسست عام 1998 ومملوكة بنسبة 99.96% لشركة أطلس كنتريز سبورت (المملوكة بالكامل لمجموعة اورنچ العالمية)، وفقا لموقعها الرسمي.

والشركة المصرية للاتصالات هي أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وهي شركة حكومية تقدم خدمات الإنترنت والتليفون المحمول، وتمتلك 45% من شركة فودافون مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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