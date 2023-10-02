أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن إتمام صفقة بيع شركات تابعة لها في البرازيل مقابل 90 مليون ريال برازيلي ( 17.88 مليون دولار)، وفق بيان نشرته الشركة على البورصة المصرية يوم الاثنين.

ووفق البيان، تنوي الشركة "ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات الشركة في قطاع تنمية المقاصد السياحية والطاقة المتجددة".

والطاقة المتجددة، هي من بين قطاعات تستهدف الشركة الاستثمار فيها في إفريقيا، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة نجيب ساويرس في أكتوبر الماضي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في مايو الماضي على مقترح بإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة لها في هولاندا والبرازيل، لكنها لم توضح السبب في هذا الإجراء.

وتعمل أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تأسست عام 2011 في الاستثمار بمجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. ويتولى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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