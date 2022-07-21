عدلت شركة أوبر أسعارها في مصر على بعض الرحلات، لترتفع التعرفة الأساسية ما بين 5.9% و7.6% في القاهرة وبين 4.8% و8.5% في الإسكندرية.

"بعد دراسة التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي طبقتها الحكومة المصرية يوم 13 يوليو الجاري، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم،" بحسب ما قالته نورهان علي، مديرة العلاقات العامة بأوبر - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رفعت مصر أسعار المواد البترولية للثلاثة أشهر - يوليو/ سبتمبر - بوتيرة أعلى من المرات السابقة، وتضمن القرار زيادة سعر السولار لأول مرة منذ أكتوبر 2019.

وتطبق مصر آلية التسعير التلقائي التي تراعي سعر النفط عالميا وسعر صرف الدولار، لتحديد أسعار المواد البترولية لمدة 3 أشهر، ضمن خطتها لتقليل الدعم وخفض عبء الموازنة العامة للدولة.

(إعداد: مريم عبدالغني وأماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)