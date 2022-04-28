نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها، يوم الأربعاء أن شركة أفيردا التي تعمل في إدارة النفايات ومقرها دبي، تستكشف طرح عام أولي في السعودية أو الإمارات، وسط نشاط للاكتتابات الأولية في أسواق الخليج.

بحسب الوكالة، فإن توجه الشركة للطرح في سوق المال، يأتي بعد توقف مباحثات اندماجها مع شركة الاستحواذات الخاصة بيتر وورلد أكوزيشن في وقت سابق من هذا العام.

وفق موقعها الرسمي، تأسست الشركة في عام 1964 وتعمل على جمع الصناديق وتنظيف الشوارع وفرز النفايات المنزلية وتحويلها إلى سماد وإعادة تدويرها والتخلص منها، وتقدم خدماتها في السعودية والإمارات وعمان وقطر والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو والهند.

تكثف السعودية والإمارات جهودهما لجذب المستثمرين الأجانب من خلال فتح اقتصاداتهم وإدراج الأصول المملوكة للدولة في سوق المال، وآخرها طرح هيئة مياه وكهرباء دبي للاكتتاب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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