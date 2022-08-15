تعمل مجموعة أغذية الإماراتية حاليا على صفقة استحواذ جديدة في مصر والتوسع في السعودية، وفقا لتصريحات أدلى بها آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومجموعة أغذية، هي شركة تابعة لصندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" تأسست عام 2004 ولديها أصول في الإمارات والسعودية وعٌمان ومصر وتركيا والأردن. وتعمل في قطاع المنتجات الغذائية.

أنفقت المجموعة أكثر من 2.3 مليار درهم ( 626.3 مليون دولار) العام الماضي للاستحواذ على شركات كان آخرها شراء حصة 60% من شركة أبو عوف المصرية.

قال سميث إن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتعزيز نموها لا سيما في السعودية ومصر وباكستان.

وتتوافق خطط المجموعة لمصر، مع انتعاش صفقات الاستحواذات الخليجية على حصص في شركات مصرية، بينها صفقة بنحو 2 مليار دولار في 5 شركات لصالح القابضة ADQ.

وتخطط الشركة لاستثمار 90 مليون درهم (24 مليون دولار) لتأسيس منشأة صناعية جديدة في السعودية بمدينة جدة، يتوقع تشغيلها وبدء البيع خلال النصف الثاني من 2023، وفقا لسميث.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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