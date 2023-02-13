ارتفعت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، خلال العام 2022، بعد احتساب الضريبة والزكاة لتبلغ نحو 9.3 مليار ريال (2.5 مليار دولار) مقابل نحو 5.2 مليار ريال خلال العام 2021.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع كل منتجاتها باستثناء الذهب، وزيادة الكميات المباعة لمنتجاتها ما عدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والذهب، إضافة للإيرادات غير التشغيلية.

وشركة معادن، هي شركة تأسست عام 1997 وتعمل في نشاط تطوير واستكشاف المعادن في المملكة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67.2% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة.

تسعى معادن إلى زيادة إنتاج الذهب إلى مليون أوقية في السنة، ضمن استراتيجية معادن 2025 ، وفقا لما جاء على موقعها.

وتتركز أعمال الشركة في إنتاج الذهب والفضة والنحاس والزنك ولديها مصانع لإنتاج الفوسفات والألومنيوم.

وتأتي معظم إيرادات شركة معادن للذهب ومعادن الأساس التابعة لـ معادن بالكامل من الذهب.

وأشارت الشركة إلى نمو إيراداتها إلى 40.3 مليار ريال خلال العام 2022، مقابل 26.8 مليار ريال في العام 2021.

وقالت الشركة في بيان إنها واجهت ارتفاع في تكلفة المبيعات نتيجة زيادة في تكلفة المواد الخام، وازدادت المصاريف العمومية وتلك المتعلقة بالاستكشاف وتكلفة التمويل، بحسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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