ارتفع صافي ربح شركة لازوردي للمجوهرات إلى 13.7 مليون ريال سعودي (3.65 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو 34.3%.



وكشفت الشركة في إفصاحها للبورصة السعودية، أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بمساهمة من نمو الإيرادات في جميع المناطق الجغرافية.

السعودية:

- ارتفعت إيرادات البيع بالجملة 7.9% على أساس سنوي مدعومة بمبيعات علامة لازوردي إنستايل.

- انخفضت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة 5.6% على أساس سنوي.

مصر:

- ارتفعت إيرادات البيع بالجملة 18% على أساس سنوي مع ارتفاع الطلب والتأثير الإيجابي للحملات الإعلانية

- ارتفعت إيرادات التجزئة 11.3% نتيجة نمو الإيرادات في المحلات الحالية وفتح منافذ الجديد العام الماضي، والنمو السريع للمنصة الإلكترونية للشركة.

الأعمال الإلكترونية:

- تجاوزت أعمال التجارة الإلكترونية للمجموعة 7.4 مليون ريال تمثل 4.8% من إجمالي الإيرادات و12.5% من إيرادات التجزئة للمجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي.

شبكة كبيرة:

- وكشفت الشركة خطتها للتوسع في عدد متاجر البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية التي يوجد بها 3 محلات فقط وتحويلها إلى شبكة كبيرة.

#أخباراقتصادية

(إعداد: أماني رضوان تحرير: أحمد فتيحة للتواصل: ahmed.feteha@lseg.com)

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