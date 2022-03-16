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حققت الشركة السعودية للكهرباء وهي شركة حكومية معنية بقطاع الكهرباء، أرباح قياسية في العام 2021، وفقا للبيانات المالية التي أرسلتها للبورصة السعودية يوم الأربعاء.
وبلغت أرباح الشركة 14.4 مليار ريال ( 3.8 مليار دولار) في 2021 بارتفاع نسبته 375.6% مقارنة بأرباح 2020 البالغة نحو 3 مليار ريال ( 800 مليون دولار).
وارتفعت إيرادات الشركة بشكل هامشي، بنسبة 0.9% إلى 69.3 مليار ريال ( 18.5 مليار دولار)، وفقا للبيانات.
وقالت الشركة، إن ارتفاع الأرباح سببه إلغاء الرسم الحكومي ( سجلت تكلفته العام السابق 15 مليار ريال) وألغي اعتباراً من 1 يناير 2021، إضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
ورغم النتائج القوية، تراجع سعر السهم خلال التعاملات بنسبة 9.9% اليوم.
(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)
(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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