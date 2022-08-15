تراجع صافي ربح مساهمي شركة النساجون الشرقيون المصرية نحو 29.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بضغط من زيادة المصروفات التمويلية وخسائر فرق العملة، رغم ارتفاع المبيعات.

والنساجون الشرقيون التي تعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ أكثر من 30 عام هي أحد أكبر منتجي السجاد في العالم، ولديها مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة.

وسجل صافي ربح الشركة الأم خلال الفترة (أبريل - يونيو ) نحو 211.1 مليون جنيه ( 11 مليون دولار) مقابل 299.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقا لقوائم الشركة المالية المرسلة لبورصة مصر الاثنين.

وسجلت المبيعات ربع السنوية للشركة 3.2 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في الربع المقارن.

النصف الأول

تراجع صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى 447.4 مليون جنيه مقابل 599 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021.

ارتفعت مبيعات الشركة نصف السنوية إلى 6.5 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2021.

(ملحوظة: تستخدم زاوية عربي الأرباح أو الخسائر العائدة على مساهمي الشركة الأم لأنها تعبر بشكل أدق عن أداء الشركة)

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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