ارتفعت صافي الأرباح السنوية للشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضي، بنسبة 74% إلى 8.4 مليار جنيه مصري ( نحو 533 مليون دولار) مقابل نحو 4.9 مليار جنيه ( 310.9 مليون دولار) في عام 2020.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية يوم الخميس، زيادة الربحية إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة العائد من الاستثمار في فودافون. ولدى الشركة حصة 45% في فودافون مصر.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 16% على أساس سنوي في 2021 لتصل إلى 37.1 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار)، مقابل 31.9 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار) في 2020ـ

وارتفعت إيرادات خدمات البيانات خلال العام بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي تمثل نحو 67% من إجمالي النمو في الإيرادات.

وقالت الشركة إن عدد مشتركي خدمات المحمول لديها ارتفع العام الماضي إلى 9.4 مليون عميل بنمو بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق له.

والمصرية للاتصالات هي شركة حكومية (تبلغ ملكية الحكومة فيها 80%)، أسست نهاية الثمانيات، تعمل في إنشاء وتملك وتطوير شبكات الاتصالات لنقل وتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل وخارج مصر، ومدرجة بالبورصة منذ 1999.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل (yasmine.saleh@lseg.com)

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