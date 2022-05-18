ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر في الربع الأول مع انتعاش القطاع السياحي والعقاري أي النشاط الرئيسي للشركة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة المصرية يوم الأربعاء، ارتفاع أرباح مساهمي الشركة الأم بنحو 2.7% إلى 420 مليون جنيه (22.9 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2022 مقابل 408.9 مليون جنيه ( 22.3 مليون دولار) من نفس الربع من 2021.

وأوراسكوم للتنمية مصر هي مملوكة بنسبة 75% من أوراسكوم القابضة للتنمية التي تعمل في التطوير العقاري ومقرها سويسرا ولها استثمارات تشمل المغرب والمملكة المتحدة والامارات.

وبحسب بيان نشرته الشركة، قفزت إيراداتها بنهاية الربع الأول إلى 1.9 مليار جنيه (103.9 مليون دولار) مقابل 1.5 مليار جنيه ( 82 مليون دولار) بالربع المقارن بعد أن تعافى القطاع السياحي الذي انعكس على معدل إشغال الفنادق، كما زادت المبيعات العقارية.

وفي البيان، قالت الشركة إنها بدأت العام بنتائج تشغيلية ومالية قوية نتيجة الزيادة الملحوظة في أداء قطاع العقارات وتحسن قطاعي الفنادق وإدارة المدن على الرغم من التأثير السلبي للصراع الروسي الأوكراني وما ترتب عنه من ضغوط تضخمية عالمية انعكست على وضع الاقتصاد المصري بعد خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وارتفعت إيرادات العقارات خلال الربع الأول بنسبة 18.1% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه ( 76.5 مليون دولار) نتيجة زيادة أسعار البيع في جميع مشاريعها.

فيما ساهمت عودة حركة السفر الدولي في زيادة إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 173.7% لتصل إلى 260.6 مليون جنيه وقفزت إيرادات قطاع إدارة المدن 50.5٪ لتصل إلى 276.1 مليون جنيه.

وتعمل الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس في تطوير وإدارة مشاريع سياحية في مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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