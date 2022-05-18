ارتفعت أرباح شركة الطاقة السعودية أكوا باور خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9% بدعم من الأرباح الاستثمارية.

وسجل صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة شهور الأولى 151.9 مليون ريال ( 40.5 مليون دولار) مقابل 139 مليون ريال (37 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية تداول يوم الأربعاء إن ارتفاع الأرباح سببه الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها والزيادة في الدخل التشغيلي الآخر نتيجة للتعويض عن الأضرار المستردة من أحد المشاريع.

وتراجعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 5% إلى 1.18 مليار ريال ( 314.7 مليون دولار) مقابل 1.24 مليار ريال ( 330.7 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2021.

تأسست أكو باور في الرياض عام 2004 وهي تعمل في مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي أي صندوق الاستثمارات العامة حوالي 44% من أسهم الشركة التي أدرجت في السوق في أكتوبر 2021.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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