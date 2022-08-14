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ارتفع صافي دخل شركة أرامكو السعودية بنسبة 90.3% إلى 181.64 مليار ريال (48.44 مليار دولار ) في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

وبهذه النتائج تسجل الشركة رقم قياسي جديد في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في عام 2019، وفقا لما صرحت به أرامكو في بيان صحفي.

وأرجعت الشركة في بيان نشرته على موقع بورصة تداول السعودية، يوم الأحد، نمو صافي الدخل إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

وتعليقا على النتائج قال أمين الناصر، رئيس أرامكو التنفيذي في البيان: "رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكل جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة."

وارتفع صافي دخل الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 86.4% على أساس سنوي ليبلغ 329.67 مليار ريال (87.9 مليار دولار) بدعم من قفزة في المبيعات إلى 1.029 تريليون ريال (274.6 مليار دولار) في هذه الفترة.

وتنضم أرامكو إلى شركات الطاقة العالمية التي أعلنت مؤخرا عن مكاسب قوية في أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي الربع الثاني وصلت مبيعات الشركة إلى 562.07 مليار ريال بارتفاع قدره 80% تقريبا عن الفترة نفسها عام 2021، وفقا لبيان مفصل على موقع تداول.

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2022 تعتزم دفعها خلال الربع الثالث.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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