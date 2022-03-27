قفز صافي الأرباح السنوية لشركة أجيليتي بنحو 2,251% على أساس سنوي في عام 2021 إلى 977.4 مليون دينار كويتي (3.2 مليار دولار) مقابل نحو 41.6 مليون دينار (136.5 مليون دولار) في عام 2020.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة الكويتية يوم الأحد، إن تلك القفزة في الأرباح تعود بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح غير متكررة ناتجة عن بيع الشركة اللوجستية العالمية المتكاملة لشركة دي إس في.

وسجلت الشركة في الربع الأخير من العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر صافي خسائر بقيمة 647 ألف دينار (نحو ملياري دولار)، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 106.4%.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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