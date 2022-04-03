قالت شركة ولاء للتأمين التعاوني، في إفصاح للبورصة السعودية يوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية تأمين مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة، والممتلكات، والمركبات ومنتجات أخرى.

ولم تفصح الشركة عن قيمة التعاقد، لكنها قالت إنه يمثل أكثر من 5% من إجمالي أقساط التأمين للشركة في عام 2021.

وأضافة الشركة أنها بدأت توفير التغطية التأمينية لمنتجات أرامكو اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل 2022.

يأتي هذا العقد بينما تشهد منشأت أرامكو هجمات من جماعة الحوثي اليمنية، كان آخرها على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في شمال جدة يوم الجمعة 25 مارس، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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