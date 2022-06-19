أطلقت شركة أرامكو السعودية للنفط، وهي أكبر شركة نفط في العالم، شركة مشتركة جديدة ستعمل في مجال الحلول الرقمية والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان لأرامكو يوم الأحد، تحمل الشركة الجديدة اسم كنتكست (CNTXT)، وهي مشروع مشترك بين أرامكو وشركة كوجنايت النرويجية التي تعمل في مجال البرمجيات الصناعية.

وستقدم الشركة الجديدة خدمات التحول الرقمي التي تدعمها الحلول السحابية المتقدمة لمساعدة شركات القطاعين العام والخاص على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فـ"كنتكست" هي شريك حصري لخدمات جوجل السحابية (Google Cloud) في السعودية، وهي أيضا توزع حصريا لـ Cognite Data Fusion في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منصة بيانات تشغيلية طورتها شركة كوجنايت.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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