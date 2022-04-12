وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عقد بناء سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال بسعة 175 ألف متر مكعب، على أن تنضما إلى أسطولها في عام 2025.

وسيتم بناء السفينتين في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن في الصين، بحسب بيان الشركة يوم الثلاثاء.

ولم تذكر الشركة في البيان قيمة السفينتين المتعاقد عليهما.

وستكون هاتان السفينتان أكبر سفن الغاز الطبيعي في أسطول أدنوك الحال، وتكفي حمولة السفينة الواحدة منهما لتشغيل 45 ألف منزل لمدة عام.

واستحوذت أدنوك للإمداد والخدمات خلال العامين الماضيين على 16 سفينة للمياه العميقة، بما في ذلك 8 ناقلات غاز عملاقة في عام 2021.

وأدنوك للإمداد والخدمات هي ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، وتقدم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البرية.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: عبد القادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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