أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا، حسب ييان نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي يوم الخميس.

وأضافت أدنوك في البيان أنها أرسلت الشحنة -وهي من إنتاج شركة "فرتيجلوب" وهو مشروع مشترك بين "أدنوك" و"أو سي آي" - إلى شركة "أوروبيس" التي تخطط لاستخدامها كمادة وسيطة في مصنعها لقضبان الأسلاك وفي تطبيقات أخرى.

والأمونيا منخفضة الكربون هي وقود ناقل للهيدروجين الذي يستخدم في عدة عمليات صناعية لا سيما النقل وتوليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والاسمنت والأسمدة.

وتعمل "أدنوك" على تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنويا في أبوظبي.

وفي البيان قالت أدنوك إنها "تركز ... على الاستفادة من الدخول المبكر لسوق الهيدروجين...لدعم طموح دولة الإمارات بتوفير 25% تقريبا من احتياجات الأسواق العالمية الرئيسية من الهيدروجين."

وضمن خططها لتوسيع شراكاتها، قالت أدنوك إنها تسعى إلى تصدير عدة شحنات تجريبية لعملائها في ألمانيا، بعد أن باعت شحنات مماثلة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى آسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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