*تم تصحيح العنوان لتوضيح ان الشركة نمساوية

تنوي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاستحواذ على حصة شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية في شركة بورياليس النمساوية العاملة في مجال البلاستيك والبالغة 25%، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات يوم الجمعة.

وأعلنت أدنوك ومبادلة، أنه سيتم استكمال الصفقة بعد استيفاء الشروط والأحكام والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة، أو الموعد المتوقع لإتمامها.

وتأسست أدنوك عام 1971، وهي تابعة لحكومة أبوظبي ومسؤولة عن جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في الإمارة، بحسب موقعها الإلكتروني، وتزيد القدرة الإنتاجية للشركة عن 3.5 مليون برميل نفط يوميا، و10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بحسب موقعها الإلكتروني أيضا .

وتأسست شركة مبادلة عام 2017، بعد دمج شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" وتبلغ محفظة أعمالها 243 مليار دولار، وفقا لموقع مبادلة الرسمي.

ويقع مقر بورياليس في فيينا، وتأسست عام 1994 وتعمل في 120 دولة، وتمتلك حصة الغالبية بها شركة النفط والغاز الدولية "أو أم في" التي تتخذ مقرها النمسا أيضا .

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

© ZAWYA 2022