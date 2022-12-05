وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس" أول امتياز لاستكشاف موارد نفطية غير تقليدية في الشرق الأوسط وذلك في المنطقة البرية "رقم 1" في إمارة أبوظبي الغنية بتلك الموارد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الاثنين.

والموارد غير التقليدية هي التي تتطلب تقنيات استخراج متطورة عن النفط التقليدي مثل النفط الصخري.

تفاصيل الاتفاقية

(بحسب الوكالة)



- تمتد الاتفاقية لمدة ستة أعوام، وبموجب شروطها ستحتفظ "بتروناس" بحصة 100% في حقوق تشغيل الامتياز لاستكشاف وتقييم الموارد غير التقليدية في "المنطقة البرية رقم 1"، التي تغطي مساحة تزيد على 2000 كيلومتر مربع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

- بعد مرحلة تقييم ناجحة يمكن للشركاء (أدنوك وبتروناس) إبرام اتفاقية امتياز إنتاج تسري لمدة 30 عام تبدأ من تاريخ ترسية الامتياز الأول على شركة "بتروناس" ويكون لـ"أدنوك" خيار الاحتفاظ بحصة 50% في امتياز الإنتاج.

- ستساهم "بتروناس" ماليا في مشروع مسح ثلاثي الأبعاد ضخم تنفذه "أدنوك " ووفَر بالفعل بيانات دقيقة عن منطقة الامتياز، بجانب استفادتها من البيانات والمعلومات التي وفرها المشروع بشأن منطقة الامتياز.

وتقدر موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج في أبوظبي بنحو 22 مليار برميل من النفط الخام الخفيف والحلو، وفق وكالة وام.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا