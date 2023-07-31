اعتمدت شركة بترول أبوظبي (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي هدف جديد لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلا عن 2050، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الاثنين.

ويأتي هذا فيما كانت الإمارات -التي تستعد لاستضافة قمة المناخ المقبلة COP28 هذا العام- رفعت في وقت سابق من شهر يوليو سقف هدفها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى 40% بحلول عام 2030، وتخطط الدولة كذلك إلى توليد معظم طاقتها من مصادر طاقة متجددة في الأعوام القادمة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فمع تعديل مستهدفها للحياد المناخي أصبحت أدنوك "أولى الشركات الوطنية في قطاع الطاقة التي ترفع الطموح لتسريع تحقيق هدف الحياد المناخي".

وخصصت الشركة مؤخرا مبلغ 55 مليار درهم (نحو 15 مليار دولار) بشكل أولي لتسريع تنفيذ مبادراتها الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، وفق البيان.

ومن المتوقع، بحسب البيان، أن تعلن الشركة في الأشهر القليلة المقبلة استثمارات ومشاريع إضافية في مجال الهيدروجين لتحقيق أهدافها المحدثة والطموحة في مجال الحد من الانبعاثات.

وفي عام 2022، حققت أدنوك خفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلغ 4 مليون طن تقريبا، من خلال الحصول على 100% من احتياجات الشبكة الكهربائية لعملياتها البرية من مصادر الطاقة الشمسية والنووية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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