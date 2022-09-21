تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شراء حصة في شركة "غانفور" (Gunvor) لتجارة السلع الأساسية أو الاستحواذ على الشركة بأكملها، بحسب ما أوردته وكالتا بلومبرغ ورويترز يوم الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة لبلومبرغ إن أدنوك -المملوكة لحكومة أبوظبي- خاضت محادثات في مراحل مبكرة بشأن الصفقة مع غانفور، التي تبحث منذ سنوات عن مشتر أو شريك بحصة أقلية سعيا للمساعدة في توسيع أعمالها وضخ رأس مال.

ويمتلك تورجورن تورنكفيست حصة أغلبية في غانفور تفوق الـ 88%، وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة.

وتأسست شركة غانفور في عام 2000، وهي أحد أكبر الشركات الخاصة في العالم في مجال تجارة الطاقة، إذ تتجار في النفط الخام ومنتجات النفط، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والفحم، وغيرها. ولدى الشركة استثمارات في بنى تحتية صناعية منها مصافي وخطوط أنابيب ومستودعات للنفط الخام وموانئ، بحسب موقعها الإلكتروني.

وحققت غانفور أرباح قياسية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 841 مليون دولار، وفق بلومبرغ.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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