

أدرجت شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات السعودية العاملة في قطاع خدمات الإنترنت أسهمها في السوق الموازية "نمو" هذا الأسبوع، بسعر استرشادي 70 ريال للسهم ( 18.7 دولار).

وخلال تعاملات يوم الخميس، ارتفع سعر السهم بنسبة 23.5% ليتداول عند 146 ريال (38.9 دولار).

فمن هي نسيج؟

(حسب موقعها الرسمي)

تأسست عام 1989 وهي تعمل في تقديم خدمات مثل محركات البحث والبريد الإلكتروني وحلول المنصات السحابية.

أطلقت أول خدمة بريد إلكتروني عربي مجاني على الويب، كما أطلقت أول اتصال بالإنترنت في السعودية عام 1999.

طورت الشركة أول بوابة إنترنت عربية عام 1997 وتستخدم النصوص العربية في النشر على الويب.

كما أسست الشركة منصة تعلم باستخدام تقنية الـ clouds في الإمارات.

تعمل الشركة في أكثر من 15 دولة بالمنطقة، تتضمن أيضا سلطنة عمان والمغرب العربي.

ويمتلك الرئيس التنفيذي للشركة عبدالجبار العبد الجبار نحو 40.5% من أسهم الشركة.

وحققت الشركة صافي ربح في 2021 بنحو 20.9 مليون ريال (5.6 مليون دولار) بزيادة تخطت 117% عن 9.6 مليون ريال (2.6 مليون دولار) حققتها الشركة في 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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