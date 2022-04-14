أعلن بنك أبوظبى الأول، سحب عرضه غير الملزم للاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار بالمنطقة.

وانخفض سعر هيرمس بحوالي 20% إثر الخبر إلى 15.46 جنيه للسهم، بينما انخفض سهم أبوظبي الأول 2.05% إلى ٢٢.٩ درهم بحسب بيانات ريفينيتيف.

وقال البنك في بيان صباح الخميس، إن قراره جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية. وأضاف أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للبنك.

وفي مطلع فبراير الماضي، أعلن البنك نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51 % من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئى 19 جنيه، (ما يعادل 1.03 دولار للسهم الواحد)، على أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة اجراء الفحص النافى للجهالة والإجراءات والموافقات الأخرى.

وأثار عرض الاستحواذ كثير من التساؤلات بخصوص تدني السعر المقدم للشراء، والذي يأتي في ظل انخفاض القيم السوقية للأسهم المصرية المدرجة لضعف السوق وشح السيولة.

وكان أبوظبي الأول استحوذ في يناير 2021 على بنك عوده مصر. ويعتبر من أكبر البنوك الأجنبية في السوق المصري، بحسب موقعه الإلكتروني.

وتعتبر الإمارات أكبر الدول العربية والثالثة عالميا بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وتعمل الشركات التابعة لها في مصر بمجالات الإنشاءات والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والصناعة، بحسب موقع هيئة الاستثمار المصرية.

ولدى الإمارات تواجد كبير في القطاع المصرفي المصري من خلال بنوك: الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري والمشرق.

وبنك أبوظبي الأول، هو أحد أبرز البنوك في دولة الإمارات، مقره الرئيسي في أبوظبي ولديه فروع في القارات الخمس، وفق موقع البنك الرسمي، وهو مدرج في بورصة أبوظبي أيضا.

وهيرميس، هي أحد أبرز بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، ويمتد تاريخها لأكثر من 37 عام، ولديها أعمال في 13 دولة، كما أنها مدرجة في البورصة المصرية، بحسب موقع الشركة وموقع البورصة المصرية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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