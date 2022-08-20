كشفت شركة "آبل" عن ثغرات أمنية في عدد من أجهزتها من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة على الأجهزة.

وأصدرت آبل تقريرين الأربعاء بشأن هذا الأمر ولكنهما لم يحظيا باهتمام الناس وقتها.

ولكن تحليلات خبراء أمنيين لاحقا لوسائل إعلام أمريكية مثل وكالة الأنباء الأمريكية أوضحت خطورة هذه التحذيرات.

ولتفادي هذه المخاطر، بحسب الخبراء، يجب عمل تحديث لنظام ios 15.6 للهواتف بداية من "أيفون 6 إس" وبعض أجهزة ال"آيباد" و "ماك" و جميع طرازات "آيباد برو" و"آيباد إير 2″ و بعض أجهزة ال"آيبود".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا