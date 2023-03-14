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التضخم السنوي في أمريكا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021
تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 6% مقابل 6.4% في شهر يناير السابق له وعلى أساس شهري سجل التضخم 0.4% مقارنة بـ 0.5% سجلها في يناير
١٤ مارس، ٢٠٢٣
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