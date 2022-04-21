استحوذت شركة أسمنت ينبع السعودية على كامل أسهم شركة ينبع السعودية الكويتية لتصبح مملوكة لها 100%، في صفقة من شأنها دعم نتائجها المالية.

وفقا لبيان من شركة أسمنت ينبع، للبورصة السعودية يوم الخميس، اشترت الشركة 40% من أسهم الشركة التابعة "ينبع السعودية الكويتية" مقابل 32.3 مليون ريال سعودي (8.6 مليون دولار).

كانت شركة أسمنت ينبع تمتلك 60% من الشركة التابعة قبل الصفقة.

وقالت شركة أسمنت ينبع، إنها مولت الصفقة من مواردها الذاتية، في إطار استراتيجية النمو والتوسع وتقديم الدعم المادي واللوجستي لعملياتها.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر على النتائج المالية للربع الأول من 2022.

وبالنظر لأداء الشركتين المالي، فخلال العام الماضي تراجعت أرباح شركة أسمنت ينبع 43.2% إلى 159.56 مليون ريال (42.5 مليون دولار) مقابل 281 مليون ريال ( 74.9 مليون دولار) في العام 2020.

وحققت الشركة التابعة (المستحوذ عليها) في العام الماضي أرباح بنحو 5.6 مليون ريال ( 1.5 مليون دولار)، و 5.63 مليون ريال في 2020 .

نبذة عن الشركة الأم

تأسست شركة أسمنت ينبع عام 1977 وهي مدرجة بالسوق السعودية، وتعمل في إنتاج الأسمنت، ويبلغ رأسمالها 1.6 مليار ريال ( 426.7 مليون دولار).

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" 10% من أسهمها، وشركة مجموعة الراجحي اخوان السعودية والتي تعمل في مجال الاستثمار 5.2%.

الشركة التابعة

تعمل شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية في صناعة أكياس الأسمنت الورقية بأنواعها (عبوات تعبئة الأسمنت) وتجارة الجملة في أكياس الأسمنت.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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