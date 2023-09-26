توقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن تصدر مصر سندات الباندا، وكذلك الطرح الثاني من سندات الساموراي قبل نهاية العام 2023، وفقا لتصريحات أدلى بها لقناة سي إن بي سي عربية على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تستضيفه مصر.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو أحد البنوك التنموية الكبيرة ويضم في عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل الصين، روسيا، إندونيسيا، الهند بالإضافة لدول عربية مثل السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، ومصر. وهذا بالإضافة لدول من خارج الإقليم مثل كندا، والمملكة المتحدة.

وتعاني مصر من أزمة سيولة في العملة الصعبة وتسعى لزيادة التدفقات المالية للدولة التي تضررت من هروب الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالميا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب ما قاله الوزير، فقد حصلت مصر على موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتغطية نحو 200 مليون دولار - من إصدار مرتقب لسندات الباندا باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار - إضافة لموافقة حصلت عليها من بنك التنمية الإفريقي الذي سيغطي 325 مليون دولار.

"احنا كدا نقدر نبدأ الإجراءات.. الإجراءات كانت منتظرة الموافقة بتاعت البنك الآسيوي.. نقدر أن احنا نتحرك، نتمنى إن يعني إن شاء الله قبل نهاية السنة الميلادية 2023 نكون يعني خلصنا الإجراءات الخاصة بإصدار سندات الباندا،" حسب الوزير.

طرح ثاني من سندات الساموراي

قال معيط، إن الحكومة تعمل بشكل متوازي من أجل إصدار الطرح الثاني من سندات الساموراي بالأسواق اليابانية، على أمل أن يكون خلال العام الجاري أيضا.

وفي مارس 2022، قامت مصر بالإصدار الأول من السندات اليابانية سندات الساموراي لأجل خمس سنوات وبقيمة 60 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 500 مليون دولار.

والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات.

أضاف الوزير "بنتحرك فعلا على التوزاي لإصدار الطرح الثاني من سندات الساموراي، بنعتقد أن هي تكون في حدود برضه مقابل 500 مليون دولار بس بالين"، وستُطرح في الأسواق اليابانية.

وتأمل الوزارة أن تكون تلك السندات أيضا قد أُصدرت قبل نهاية 2023 وفقا لميعط الذي أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تمويل آخر خلال الأسابيع المقبلة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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