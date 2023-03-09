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تحليل سريع- كيف يؤثر مصير "مبادرة حبوب البحر الأسود" على دول الشرق الأوسط؟
قال محللان تحدثت إليهما زاوية عربي إن تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد انتهاء فترة تمديدها خلال شهر مارس الجاري سيكون تأثيره إيجابي على دول منطقة الشرق الأوسط
٩ مارس، ٢٠٢٣
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