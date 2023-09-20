أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) توقيع اتفاق مع شركة "بي جي إنترناشيونال ليمتد" التابعة لشركة "شل" العالمية للاستحواذ على 40% من منطقة استكشاف في دلتا مصر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء.

وتسمى هذه المنطقة "قطاع 3 دلتا النيل" وهي منطقة بحرية بالبحر الأبيض المتوسط.

وتسعى مصر إلى زيادة التدفقات الاستثمارية للمساعدة في حل أزمتها الاقتصادية ولها نشاط قوي في قطاع الغاز الطبيعي. وسبق وأعلنت مصر في فبراير الماضي عن خطة مع شركائها العالميين لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى عام 2025 في إطار سعيها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.

ووفق الوكالة الكويتية، ستمكن هذه الشراكة الجديدة كوفبيك، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر.

وتتواجد "كوفبيك" في هذه المنطقة مسبقا حيث تم منحها قطاع شمال "رأس كنايس" البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020، وفق الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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