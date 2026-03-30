سجل سعر الدولار مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين، متخطيا مستوى 54 جنيه، مع استمرار الحرب الإيرانية للأسبوع الخامس على التوالي، فيما تطبق الحكومة المصرية إجراءات لترشيد الإنفاق وتقليل أثر الحرب على اقتصادها.

وبحلول الساعة 1:36 ظهرا بتوقيت القاهرة، سجل سعر الدولار 54.4 جنيه للشراء و 54.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.6%.

منذ اندلاع الحرب، ارتفع سعر الدولار من نحو 48 جنيه للبيع، لمستويات قياسية مع ضغوط خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما ضغط على العملة المحلية دفعها لتسجيل مستويات قياسية مقابل الدولار.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، فيما تهدد مخاوف اتساع رقعة الحرب بتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

وقررت الحكومة، العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، إغلاق المحال التجارية بداية من الساعة التاسعة مساء يوميا وتقليل الإنارة في الشوارع، من أجل خفض استهلاك الكهرباء وإبطاء وتيرة المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، وذلك بعد فترة قصيرة من رفع أسعار المنتجات البترولية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

