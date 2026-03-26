عاد سعر الدولار للارتفاع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس، بحلول نهاية الأسبوع الرابع لحرب إيران، مع تقييم الأسواق لإمكانية وقف الحرب، في وقت تراجع فيه إيران مقترح أمريكي لإنهاء الصراع.

وبحلول الساعة 2:45 ظهرا بتوقيت القاهرة الخميس، تداول الدولار عند نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، بعد أن سجل الجنيه بعض المكاسب خلال تعاملات الأربعاء.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الدولار الخميس إلى نحو 52.89 جنيه للبيع مقابل 52.66 جنيه الأربعاء.

وقد انطلقت حرب إيران، يوم السبت 28 فبراير 2026 - نهاية الشهر- بهجمات أمريكية إسرائيلية تسببت في مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق على خامنئي وقيادات في طهران، وتبعها هجمات إيرانية ضد إسرائيل ودول خليجية. وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

ومنذ اندلاع الحرب، ارتفع سعر الدولار من نحو 48 جنيه للبيع، لمستويات قياسية وصلت لنحو 52.9 جنيه في 9 مارس الجاري، وفق بيانات البنك المركزي المصري، قبل أن يشهد الجنيه حركة تذبذب طفيفة خلال الأيام التالية وحقق مكاسب الأربعاء مع وجود أنباء حول التهدئة.

وقد أشارت تقارير إلى مقترح أمريكي لوقف الحرب يتضمن 15 نقطة بينها إعادة فتح مضيق هرمز، وأن إيران ​لا تزال تدرسه.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، تأثر حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر الدولار، وخروج الأموال الساخنة ما ضغط على عملتها المحلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

