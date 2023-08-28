توفر الآن منتجاتها للتداول بالعقود الأجلة المقومة بالدولار الأمريكي والعملات المشفرة

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت "بينانس" Binance، أكبر منصّة عالمية لتداول العملات الرقمية في العالم اليوم، إطلاق منتجاتها للتداول بالعقود الآجلة للعملات المشفرة، وذلك بعد حصولها على الموافقات التنظيمية لتقديم تلك الخدمات للمستخدمين المحليين المؤهلين في مملكة البحرين. وتعد "بينانس البحرين" أول منصة تداول تحصل على هذا الترخيص في المنطقة لتقديم هذا النوع من الخدمات ومنصة التداول الوحيدة الحاصلة على ترخيص فئة CAT4.

ويأتي إطلاق هذه المنتجات بعد إجراء مراجعات تنظيمية شاملة وقضاء فترة استشارية للتأكد من أن "بينانس البحرين" التي تشغل منصة "بينانس" في مملكة البحرين، قد استوفت متطلبات الامتثال والحوكمة اللازمة لتقديم منتجات العقود الآجلة محليًا وفق اللوائح التنظيمية.

ويتوجب على المستخدمين المحليين المؤهلين إكمال واجتياز استبيان تقييم الملاءمة الإلزامية من أجل الاستفادة من تلك المنتجات.

ويعتمد المستخدمون في جميع أنحاء العالم على منتجات بينانس للعقود الآجلة من أجل توفير السيولة والتحوط والتمتع بهوامش منخفضة وبأسعار تنافسية. وتتصدر بينانس مشهد سوق الأصول الرقمية العالمي من حيث حجم التداول الفوري والمستقبلي ودفتر الطلبات.

وبدوره، قال تميم الموسوي، مدير عام "باينانس" - البحرين: "سعداء اليوم بإتاحة المجال لنا لتقديم منتجاتنا للتداول بالعقود الأجلة المقومة بالدولار الأمريكي والعملات المشفرة، وتلبية طلبات السوق على منتجات السيولة. وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر والامتنان لمصرف البحرين المركزي على استشاراتهم التي سمحت لنا بتقديم هذه المنتجات إلى السوق البحريني وفق اللوائح التنظيمية المحلية، حيث تلتزم بينانس ومستخدميها بتطبيق مبادئ واشتراطات الامتثال، فنحن نركز بوجه عام على بناء منظومة شاملة محلية لتداول الأصول الرقمية بأسلوب مستدام على المدى الطويل."

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نبذة عن Binance

Binance (بينانس) هي منظومة البلوكشين ومقدم خدمات البنية التحتية للعملات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وتُقدم باقة منتجات مالية تتضمن أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة Binance (بينانس) بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وتكرس جهودها لزيادة حرية الأموال للمستخدمين، وتتميز بحافظة استثمارية لا مثيل لها من منتجات العملات الرقمية وعروضها، وتشمل: التداول والتمويل والتعليم والبيانات والأبحاث والأعمال الخيرية والاستثمار واحتضان المشروعات وحلول البنية التحتية واللامركزية، وغيرها الكثير. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://www.binance.com

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