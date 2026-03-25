لا تزال الحرب في إيران المستمرة للأسبوع الرابع علي التوالي، تلقي بظلالها على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، فيما تسعى مصر لتقليل أثر التداعيات في المنطقة على اقتصادها.

وأنهى سعر الدولار تعاملات الأربعاء، عند نحو 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع، بتراجع طفيف عن التعاملات الصباحية، وفق بيانات بنوك محلية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، اكتسب الجنيه بعض المكاسب خلال تعاملات الأربعاء ليسجل 52.66 جنيه للبيع مقابل نحو 52.8 جنيه للبيع الثلاثاء، أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر.

وتأتي مكاسب الجنيه الطفيفة وسط أنباء عن مساعي للتوصل لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

تواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، تأثر حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر الدولار، وخروج الأموال الساخنة ما ضغط على عملتها المحلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

