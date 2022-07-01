*تم التحديث بتفاصيل وتوضيح ان الاستحواذ على الشركة الأم وليس الشركات التابعة

توصلت مجموعة موانئ أبوظبي إلى اتفاق للاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين مصريتين، مقابل 140 مليون دولار، تمولها من احتياطاتها النقدية، وهي أول صفقة استحواذ دولي للشركة الإماراتية، وفقا لبيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة.

تنشط الاستحواذات الإماراتية في مصر، اشترت القابضة ADQ حصص في 5 شركات مصرية مقابل نحو 2 مليار دولار في أبريل الماضي، فيما تسعى الحكومة لجمع نحو 10 مليار دولار سنويا من خلال تسييل الأصول المملوكة لها، وكان قطاع الموانئ من بين القطاعات التي ستطرحها للمستثمرين.

تفاصيل الصفقة

(بحسب المواقع الرسمية)

ستستحوذ موانئ أبوظبي على 70% من شركة "التابعة الدولية لنقل البضائع" وهي شركة تأسست في السبعينات وتعمل في السعودية ومصر والمالكة لشركتي "ترانسمار" و"ترانسكارجو" للنقل البحري المصريتين.

و"ترانسمار" هي خط حاويات أما "ترانسكارجو" فهي شركة شحن وإدارة حاويات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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