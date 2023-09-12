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أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن نيتها طرح 30% من أسهمها - أو ما يعادل 24 مليون سهم عادي - للاكتتاب العام الأولي على بورصة تداول، بحسب بيان من شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها المستشار المالي للطرح نشر على تداول الثلاثاء.

وتنشط الطروحات في الأسواق الخليجية التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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