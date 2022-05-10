وافق مساهمو شركة "بيت الاستثمار الخليجي" الكويتية على إدراج أسهمها في سوق تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقا لبيان نشرته الشركة على موقعها يوم الثلاثاء.

ولم تحدد الشركة موعد الإدراج، وفقاً للبيان.

وتعمل شركة "بيت الاستثمار الخليجي" في تقديم الخدمات المالية وهي مدرجة في بورصة الكويت ولها استثمارات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل (rim.shamseddine@lseg.com)

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