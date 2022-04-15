استحوذت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، على 50% من أسهم شركة (ساينتفيك ديزاين)، لتصبح تابعة لها بالكامل، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.

وبذلك تكون سابك قد استكملت عملية شراء حصة (كلارينت) السويسرية البالغة 50% في (ساينتفيك ديزاين). وكانت سابك قد قالت في بيان في فبراير من هذا العام عقب التوقيع على اتفاق الشراء أن الصفقة خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية التي توقعت في حينها أن تحصل عليها منتصف العام الحالي.

وتعمل (ساينتفيك ديزاين)، في مجال ترخيص التقنيات الصناعية وتطوير الحفازات.

نبذة عن سابك

تأسست الشركة عام 1976م بموجب مرسوم ملكي، وهي من أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية ومقرها الرياض، وفقا لموقعها الرسمي.

وتمتلك (أرامكو السعودية) حاليًا 70% من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30%، متداولة في سوق الأسهم السعودية.

وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 50 بلد.

نبذة عن ساينتفيك ديزاين

يقع مقرها الرئيس ومصنعها الأساس في نيوجيرسي الأمريكية.

سبق أن استحوذت سابك على 50% من أسهمها عام 2003، وهي شركة تعمل في تطوير الحفازات التي يستخدمها أكثر من 100 مصنع في أكثر من 30 دولة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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