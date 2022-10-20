دعت شركة النفط الإماراتية "أدنوك" المملوكة لحكومة أبوظبي بنوك للمشاركة في طرح عام أولي لوحدتها للخدمات اللوجستية والبحرية "أدنوك للإمداد والخدمات"، بحسب ما قاله مصدران مطلعان لوكالة رويترز.

ووفق ما نقلته الوكالة يوم الخميس عن المصدرين، فسوف تتنافس البنوك خلال الأسبوع الحالي على أدوار في عملية الطرح المخطط لها أن تتم العام المقبل.

وتأتي خطوة أدنوك في ظل طفرة بالطروحات العامة في الخليج، مع جمع الشركات ما يزيد عن 15 مليار دولار حصيلة طروحات العام الحالي، بحسب بيانات لريفينيتيف نقلتها الوكالة.

وقالت شركة أدنوك في بيان عبر البريد الإلكتروني ردا على استفسارات لرويترز: "شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستكشف باستمرار عدد من الخيارات الاستراتيجية، تشمل طرح عام أولي محتمل لحصة أقلية، من وحدتها للوجيستيات والشحن"، مضيفة أنها سوف تفصح عن التطورات الجوهرية حينما يكون ذلك مناسب.

وكانت الوكالة نقلت في نوفمبر الماضي عن مصادر أن أدنوك تعتزم طرح وحدتها "أدنوك للإمداد والخدمات" في عام 2022.

ماذا نعرف عن أدنوك للإمداد والخدمات؟

(بحسب الموقع الإلكتروني لأدنوك)

- هي شركة مملوكة بالكامل لأدنوك، وهي ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية للمجموعة.

- تغطي أدنوك للإمداد والخدمات سلسلة توريد النفط والغاز من أبوظبي ولديها أكثر من 100 عميل على رأسهم أدنوك.

- لديها أسطول يضم أكثر من 200 سفينة مملوكة أو مستأجرة، تنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والبضائع المعبأة في حاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

- تتولى تشغيل الموانئ البترولية الواقعة في جبل الظنة والرويس وجزيرة داس والفجيرة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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