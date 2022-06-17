قالت حكومة كردستان العراق، إنها تعمل على تأسيس شركتي نفط، وتتفاوض مع الحكومة الاتحادية على ملف توريد النفط والموازنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) يوم الجمعة.

تتصاعد الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق في بغداد بسبب ملف النفط، حيث تريد بغداد أن تدير ملف النفط في الإقليم من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لكن حكومة كردستان – وهو إقليم يعيش فيه أكراد العراق ويتمتع بحكم ذاتي - ترى أنها تملك الحق الدستوري لإدارة موارد الإقليم كون البلاد اتحادية وليست مركزية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، أنها تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط، الأولى باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير وتسويق النفط.

تقول وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إنها مستعدة لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومي من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، لكنها ترفض إخضاع النفط لإدارة مركزية.

ينتج إقليم كردستان العراق ما بين 400 الى 420 ألف برميل نفط/ اليوم يتم تصدير أغلبه، ويبقى 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

ويبلغ إنتاج العراق نحو 5 مليون برميل يوميا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا