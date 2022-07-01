أعلنت تعاونية الاتحاد الإماراتية نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في 18 يوليو المقبل، كأول تعاونية استهلاكية في السوق، وفقا لبيان يوم الجمعة.



ماذا نعرف عن الشركة؟

تعاونية الاتحاد التي أسست عام 1982، تعد واحدة من أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالإمارات، وتعمل في تأسيس محلات الهايبر ماركت وإدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ولديها 23 فرع بدبي، وفقا لموقعها الرسمي.

تمتلك 3 مراكز تسوق (الورقاء سيتي مول و اتحاد مول والبرشاء مول) وسلسلة متاجر تحت اسم (كووب).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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