حددت شركة برجيل القابضة للخدمات الطبية النطاق السعري لطرح نحو 11% من أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بين 2 إلى 2.45 درهم للسهم (0.54 و0.67 دولار) حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الجمعة.

وستبدأ الجمعة فترة الاكتتاب وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، حيث يتوقع إعلان السعر النهائي للطرح 5 أكتوبر، على أن يتم إدراج وتداول السهم يوم 10 أكتوبر.

وتمتلك برجيل التي تأسست عام 2007، 16 مستشفى و23 مركز طبي في كل من الإمارات وعُمان.

وبحسب البيان، يتوقع أن تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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