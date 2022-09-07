قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن إمدادات الغاز من النرويج إلى الاتحاد الأوروبي فاقت الإمدادات الروسية.

"في الواقع ترسل النرويج اليوم إلى الاتحاد الأوروبي إمدادات غاز أكبر من (تلك التي تصل) من روسيا."

وأضافت أن دول الاتحاد تمكنت من التعويض عن نقص الإمدادات عبر موردين أكثر موثوقية بعد أن قلصت روسيا صادراتها كما نوعت أوروبا مصادر الإمدادات من دول أخرى كالولايات المتحدة والنرويج وأذربيجان والجزائر وغيرها.

وكانت شركة غازبروم الروسية، أعلنت وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم وعزت ذلك إلى مشاكل فنية وذلك بعد فترة وجيزة من موافقة مجموعة السبع على وضع سقف لتوريد سعر الخام الروسي كأداة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب على أوكرانيا.

وكشفت فون دير لاين في المؤتمر عن تراجع واردات الغاز من روسيا إلى 9% من 40% وهي نسبة بقيت لـ"فترة طويلة".

وأضافت فون دير لاين "سنقترح وضع سقف على الغاز الروسي... علينا أن نقلص إيرادات روسيا التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه الفظيعة على أوكرانيا."

وكان بوتين قد حذر في وقت سابق من يوم الأربعاء، من أن روسيا ستوقف إمدادات الطاقة بالكامل اذا ما تم فرض أسقف على أسعار الغاز والبترول، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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