رفعت شركة الشرقية للدخان المصرية أسعار بعض أنواع السجائر في مصر اعتبارا من يوم الأحد بنسب متفاوتة تراوحت بين 9.5% و13% ، فيما ثبتت أسعار 3 منتجات، بحسب إفصاح للشركة منشور على موقع البورصة المصرية.

وجاءت أكبر زيادة في "بوكس 10" والتي ارتفعت بنسبة 13% إلى 13 جنيه مصري للعلبة، يليها بوسطن/بلمونت بارتفاع 12.8% للعلبة، فيما كانت أقل زيادة في أنواع "مونديال" و"كليوباترا سوبر" بنسبة 9.5% للعلبة، وفق الإفصاح.

فيما ثبتت الشركة أسعار "مونديال سويتش" و"كليوباترا بلاك" و"ماتوسيان سوبر" والتي تُباع جميعها بسعر 24 جنيه للعلبة.

وكانت الشرقية للدخان رفعت أسعار السجائر آخر مرة في الأول من مارس الماضي.

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(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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