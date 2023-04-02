وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على عرض مجموعة "الخليج للتأمين" الكويتية شراء 100% من أسهم شركة "ايه أي جي إيجيبت" للتأمين المصرية -التابعة لمجموعة "ايه أي جي" العالمية- مقابل ما يقارب الـ 197 مليون جنيه مصري (نحو 6.4 مليون دولار).

وعرض الشراء هذا يأتي وسط نشاط لعمليات الاستحواذ الخليجية على شركات أو حصص بشركات مصرية منذ العام الماضي.

وبحسب بيان الرقابة المالية، فقد بلغ سعر السهم في عرض الشراء المقدم من الخليج للتأمين نحو 164.15 جنيه للسهم.

وقالت الشركة الكويتية، في بيان لبورصة الكويت يوم الأحد، إنها حصلت على كافة الموافقات التنظيمية في مصر للبدء في إجراءات تنفيذ عرض شراء "ايه أي جي إيجيبت".

ومجموعة الخليج للتأمين، التي تأسست عام 1962 والمدرجة في بورصة الكويت، تُعتبر من أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقعها الإلكتروني.

وشركة "ايه أي جي إيجيبت" غير مقيدة بالبورصة المصرية.

(إعداد: دعاء عبد المنعم، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا