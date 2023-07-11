يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بيع صكوك لأجل 5 سنوات ونصف، بقيمة 750 مليون دولار، بحسب ما نقلته رويترز عن وثيقة الثلاثاء.

وتزداد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" كمصدر تمويل في الدول الخليجية، مع تركيز هذه الدول وخاصة السعودية والإمارات على الاستثمار خارج قطاعات الطاقة والنفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصادات.

ومصرف أبوظبي الإسلامي، أحد البنوك الكبرى في الإمارات، تأسس في 1997 وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحسب الوكالة تم تحديد السعر الاسترشادي للطرح بحوالي 7.875%.

وكان المصرف قال في بيان يوم الأربعاء الماضي، إنه عين عدة بنوك، لترتيب اتصال مع مستثمرين عالميين، تليها سلسلة اجتماعات فردية مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى اجتماعات في لندن يوم الاثنين 10 يوليو.

وقال البنك حينها إنه من المرجح أن يتم إصدار صكوك بالدولار non-callable - غير قابلة للاسترداد دون تحمل غرامة مالية - بأجل يمتد إلى خمس سنوات ونصف.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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