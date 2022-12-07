تستعد مصر لطرح سندات استدامة بنحو 500 مليون دولار في النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتصريحات لوزير المالية المصري محمد معيط نقلتها "بلومبرغ الشرق" السعودية الأربعاء.



كان معيط قال إن مصر تسعى لإصدار سندات الاستدامة لأول مرة، وهي سندات أشمل من السندات الخضراء، وتهدف عائداتها لتمويل مشاريع ذات تأثير بيئي أو اجتماعي.



وتتشاور الحكومة مع البنوك التي ستساعد في الترويج للطرح، حسب تصريحات الوزير.



وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وشح في العملة بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الوضع في مصر، والذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.



كما تستهدف مصر إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 -2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتراوح حجم السندات الدولية بين 5 و 6 مليار دولار، حسب الشرق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا