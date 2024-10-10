جمعت شركة أوريدو القطرية Ooredoo نحو 500 مليون دولار، من إصدار سندات دولية لمدة 10 سنوات، وفق بيان من الشركة الأربعاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار السندات والصكوك لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وقال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo في البيان، إن إصدار السندات يأتي "في مرحلة بالغة الأهمية لشركتنا في مسيرتها نحو الريادة في قطاع البنى التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

نبذة عن أوريدو

في عام 1987 تأسست المؤسسة القطرية العامة للاتصالات ثم تحولت عام 1998 إلى شركة اتصالات قطر (كيوتل) وفي عام 2013 حولت علامتها التجارية من كيوتل إلى أوريدو.

تعمل الشركة في العديد من الأسواق العربية بينها قطر، الكويت، عُمان، والعراق وتونس، وكذلك في جنوب شرق آسيا، وهي مدرجة في بورصة قطر وسوق أبوظبي للاوراق المالية.

وتمتلك مؤسسات تابعة لحكومة قطر نسبة 68% من أسهم شركة أوريدو، وجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) 10%، أما نسبة 22% المتبقية فمطروحة للتداول العام، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

تفاصيل الإصدار

(وفق بيان الشركة)

- تولت شركة Ooredoo إنترناشونال فايننس، التابعة لشركة أوريدو، إصدار السندات، بموجب برنامج عالمي متوسط الأجل للدين بقيمة 5 مليار دولار في سوق أيرلندا للأوراق المالية.

- السندات بقسيمة فوائد (كوبون) تعادل 4.625% في السنة.

- تستحق السندات في شهر أكتوبر 2034.

- تم تسعير السندات بفارق 88 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات.

- سجل فائض الاكتتاب في السندات التي تم إصدارها 3.6 أضعاف.

- عمل على ترتيب عملية الإصدار كلا من: سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وجي بي مورغان للأوراق المالية، ومصرف إتش أس بي سي، ومصرف كريدي أغريكول للشركات والاستثمارات، ومصرف دي بي أس، وQNB كابيتال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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