أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) إتمام طرح أول سندات خضراء دولية، بقيمة 3 مليار دولار، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس.

وقال الصندوق السيادي، إن الطرح، يأتي ضمن برنامجه الدولي لإصدار أدوات الدين.

وبلغ إجمالي الطرح 3 مليار دولار، ويهدف لتمويل أو إعادة تمويل استثماراته الخضراء، وبينها الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.

وتلقى الصندوق طلبات في الاكتتاب بأكثر من 24 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار، وفقا للبيان.

وطرحت السعودية السندات الخضراء مقسمة لعدة شرائح، تتضمن مدة 5 سنوات وجمعت 1.25 مليار دولار، و10 سنوات وجمعت 1.25 مليار دولار، كما جمعت 500 مليون دولار من سندات مدتها 100 سنة، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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