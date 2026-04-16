تستهدف شركة بكرة المصرية التي تقدم حلول استثمار متوافقة مع الشريعة، إطلاق 3 صناديق استثمار خلال العام الجاري، وفق أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ بكرة لزاوية عربي.

تأسست بكرة القابضة بمصر في 2023، وتعمل في أنشطة تأسيس الصناديق، الترويج والاكتتابات، إدارة المحافظ ورأس مال المخاطر، وإصدار الصكوك. وقد أطلقت الشهر الجاري صندوق للاستثمار في الذهب باسم "الشكمجية".

"بكرة تستهدف إطلاق 3 صناديق استثمار خلال العام الجاري، تشمل صندوق عقاري، صندوق تصنيع وتصدير أجهزة طبية، وصندوق تصنيع وتصدير أجهزة كهربائية منزلية،" حسب الصاوي.

تفاصيل الصناديق

حسب الصاوي، من المستهدف أن يكون صندوق الأجهزة الطبية بحجم بين 6 -7 مليون دولار وأن يتم إطلاقه بحلول الربع الثالث من العام الجاري، أما صندوق الأجهزة الكهربائية المنزلية بحجم متوقع 3 مليون دولار ومستهدف إطلاقه أيضا بحلول نفس التوقيت.

وتأمل بكرة إطلاق الصندوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسيكون الصندوق العقاري متخصص في مجال العقارات السكنية يستهدف محافظات خارج القاهرة، ومستهدف أن يكون حجمه بين 200 - 250 مليون جنيه (3.8 - 4.8 مليون دولار)، وفق الصاوي.

وبشأن إصدارات الصكوك قال الصاوي "شغالين دلوقتي على إصدار صكوك بقيمة 5 مليار جنيه، مستهدف تطلع الشهر اللي جاي،" مشيرا إلى أن هذا الإصدار لصالح شركة محلية مدرجة في البورصة.

وأضاف أن الشركة تعمل أيضا على تنفيذ إصدارات في حدود من 10-15 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري لصالح شركات مالية، دون مزيد من التفاصيل بشأن الشركات.

